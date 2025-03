La gala del viernes 14 de marzo en La Casa de los Famosos Colombia dejó a La Liendra en la cuerda floja, convirtiéndose en uno de los participantes que podría abandonar el reality. La nominación, realizada por La Toxi Costeña, tomó por sorpresa al creador de contenido, quien no tardó en compartir su reacción y hablar sobre lo que está ocurriendo en la casa.

Durante una conversación en la barbería, La Liendra expresó su postura sobre Emiro Navarro, asegurando que, aunque no tiene nada personal contra él, es alguien en quien se puede confiar solo en las buenas, pero no en las malas.

"Con Emiro uno puede contar en las buenas, en las malas no. De resto, no me incomoda nada", dijo el influencer.