José Rodríguez fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. Tras conocerse la noticia, La Liendra se acercó a Yina Calderón para comunicarle que no estuvo de acuerdo con ella en el posicionamiento.

Yina se posicionó ante José, comentó que estaba decepcionada del entrenador personal y, básicamente, le dijo que él ya no contaba con ella. En efecto, a La Liendra no le gustaron las palabras de la empresaria de fajas hacia su amigo y por eso la enfrentó.

Pasados los primeros minutos de la eliminación, La Liendra le expresó a Yina Calderón lo que sentía. El influencer defendió a capa y espada a su ahora excompañero de reality.

"Si hay alguien que te respetó en la casa fue ese man (José Rodríguez)... Lo que yo te quiero decir es que él siempre fue firme con vos, lo único que hizo fue decir: Yina es de las buenas... Lo que yo te quiero decir es que lo que pasó arriba (en el posicionamiento) me dolió", le expresó La Liendra a Yina Calderón.

De inmediato, Yina Calderón contestó que "no le importa", pues justificó que José Rodríguez la tildó como la más egocéntrica de La casa de los famosos 2025.

"No me importa, Liendra, porque yo por ese pelado me agarré mil veces defendiéndolo", respondió Yina Calderón ante el reclamo de La Liendra.