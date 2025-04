Valentina Ruíz, más conocida en redes sociales como La Jesuu, reingresó a La casa de los famosos Colombia 2025.

La encargada de darle esta segunda oportunidad a la caleña fue La Toxi costeña, puesto que en la nominación de las tentaciones le correspondió el poder de la resurrección, así que eligió a La Jesuu para que volviera a participar en el reality de la vida en vivo.

Tan pronto La Jesuu supo que volvería a La casa de los famosos Colombia, se mostró gratamente sorprendida y emocionada. La espera terminó y la influenciadora volvió a ver a sus de nuevo compañeros que continúan en la competencia.

Antes de reingresar, La Jesuu agradeció en el set con los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, quienes le advirtieron que no puede decir nada del exterior, aunque puede jugar con estrategia.

Llegó el momento: nuevamente se abrieron las puertas de La casa de los famosos Colombia 2025 para La Jesuu.

Todos los famosos se acercaron a la entrada de la casa y las puertas se abrieron. La influencer fue primero saludada por el equipo Agua, luego se dio un largo abrazo con Emiro Navarro y La Toxi costeña.

De igual manera, abrazó a Lady Tabares, Melissa Gate y Karina García, pero a Yina Calderón ni la determinó.

"Bueno, muchachos... La verdad estoy impactada, fue mucho por fuera, pero nada... Obviamente con la mente mucho más renovada, entendiendo muchas cosas y para adelante, chicos, no tengo nada más que decirles... Los tiempos de Dios son perfectos", fueron las palabras de La Jesuu.

La Jesuu ingresó pisando fuerte a La casa de los famosos Colombia 2025 y no se quedó con la 'espina' frente a Yina Calderón. Desde los primeros momentos del reingreso, la influencer caleña le declaró la batalla a Yina Calderón.

"Yina, te voy a decir algo, hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras... No me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia; o usted me saca a mí, o yo la saco a usted", fueron las palabras de La Jesuu para Yina.