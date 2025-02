Recientemente se confirmó la salida de Jery Sandoval de La casa de los famosos Colombia, tras el altercado que tuvo con Yaya. Después de ser llamada al confesionario, Jery le aseguró al jefe que ya no deseaba continuar en la competencia.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Así anunciaron la salida de Jery Sandoval de La casa de los famosos Colombia

Los presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezan, revelaron que el departamento de psicología del reality determinó que Jery Sandoval debía abandonar el programa.

Por el departamento de psicología la orden es que Jery abandone la competencia para siempre.

Posteriormente Carla y Marcelo, informaron a los participantes sobre la decisión de que la artista dejara la competencia, dejando a todos los participantes sorprendidos por el desenlace de la discusión.

Artículos relacionados Jery Sandoval Emiro y Yaya presentan sus disculpas luego que Jery Sandoval abandonara La casa de los famosos Colombia 2

Emiro pidió disculpas por lo ocurrido tras la salida de Jery Sandoval de La casa de los famosos

En medio de la conmoción por la noticia, Emiro pidió disculpas a sus compañeros. Aseguró que no se sentía feliz con lo ocurrido y expresó que siempre buscó promover una buena convivencia en la casa, no solo con sus amigos, sino también con aquellos con quienes no tenía una relación cercana.

Emiro también reiteró sus disculpas, ya que el altercado involucró a sus amigas, y mencionó que la noticia lo dejó profundamente afectado.

Por su parte, Yina Calderón, sin pronunciar palabras, mostró su tristeza por la salida de una persona con la que esperaba compartir más tiempo dentro del reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

La Jesuu reacciona tras el altercado de Jery Sandoval por Emiro

Tras la noticia de la salida de Jery de La Casa de los Famosos, se conoció que, luego de una discusión en la terraza durante una dinámica entre los participantes, Jery continuó con un intercambio de palabras desde el confesionario con algunos de los compañeros involucrados.

En este caso, fue con La Jesuu, quien le pidió que fuera respetuosa y que, en medio de su enojo, le exigió que no se refiriera a Emiro de esa manera, especialmente delante de ella. En ese momento, algunos de los participantes intentaron intervenir para calmar la situación.

No me pueden pedir respeto cuando la gente no está respetando. Como si yo te estoy viendo a vos callado te va a venir a tratar como si fueras un… Las cosas no son así.

Posteriormente, Emiro le pidió a La Jesuu que mantuviera la calma, señalando que, a pesar de lo ocurrido, ya era suficiente. Además, recordó que todo Colombia estaba observando lo que sucedía en la casa.