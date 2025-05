El capítulo 125 de La casa de los famosos Colombia estuvo marcado por una decisión muy importante por parte de La Jesuu, que sin duda alguna cambió el rumbo del juego.

Como líder de la semana y al conservar su beneficio de la salvación, tuvo que elegir a uno de los famosos en riesgo para sacarlo de la placa para darle paso al Top 5.

A pocos minutos de que la gala de La casa de los famosos Colombia llegara a su fin, La Jesuu reveló públicamente su apoyo a Andrés Altafulla. Sin embargo, no fue a él quien sacó de placa para evitar que fuera al cuarto de eliminación.

Aún así, la joven influenciadora le pidió a Carla, presentadora del programa, hacer una petición publica aprovechando que estaban en vivo por el Canal RCN. La Jesuu se dirigió a su fandom para pedirles que al ella no estar en placa concentraran sus votos en Altafulla para evitar que este abandonara la competencia.

“Soy consciente de que Altafulla ayer se guerreó la salvación durísimo y pues me gustaría que todas las personas que me han venido apoyando en estos placazos esta vez, pues no estoy en placa, y me gustaría que le metiéramos toda la moral; votos masivos, para que Altafulla se quede”