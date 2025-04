Melissa Gate llegó a La casa de los famosos Colombia. Su entrada generó muchas reacciones entre sus compañeros, quienes la extrañaban dentro de la competencia.

Como de costumbre, la actriz saludó efusivamente a Melissa, expresándole cuánto la había extrañado. Sin embargo, un comentario captó la atención de varios seguidores. En ese momento, Norma le contó a Melissa Gate que Altafulla había comprado un sobre de salvación, lo que provocó que se quedaran sin comida vegana.

"Te extraño tanto que este se compró un sobre para salvarse y no te compro la comida", expresó Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

Más tarde, Carla Giraldo y Marcelo Cezán conversaron con Melissa para aclarar la situación. Ambos afirmaron que Altafulla simplemente estaba jugando y lamentaron que en la casa se le esté percibiendo como un villano dentro de la competencia.

Además, Carla Giraldo señaló que en la casa hay disponibles granos y abarrotes, por lo que pasar hambre no debería ser una opción. Con esto, dejó en claro que sí hay alimentos dentro de la competencia.

"Es que creo que le han dado muy duro dentro de esa casa y lamentablemente para acá afuera, él jugó y jugar está muy bien. No solo él ha jugado, ha jugado Karina y Alerta", expresó Carla en vivo de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido llegó muy emocionada y con mucha actitud a su casa. Comentó que fue una experiencia increíble y que se sintió muy feliz por todo lo aprendido.

"Me fue super bien, me traje una experiencia demasiado bella, me siento muy feliz de todo lo aprendido", expresó Melissa Gate en La casa de los famosos.