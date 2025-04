El viernes 4 de abril, una noticia de La casa de los famosos Colombia sacudió a los seguidores y televidentes del reality en vivo, pues se conoció que Melissa Gate será intercambiada y no estará con sus compañeros por un tiempo, sin embargo, el jefe no ha revelado muchos detalles sobre su decisión de enviar a Gate a un destino desconocido hasta el momento.

¿Por qué Melissa Gate será la participante intercambiada en La casa de los famosos?

Tras destacar que Melissa Gate es la participante más relevante entre el público de La casa de los famosos Colombia, quienes se han encargado de darle los porcentajes más altos entre todos los competidores, la paisa dejará La casa de los famosos Colombia, pero todavía se desconoce su destino y cómo será la dinámica de este intercambio, pues los detalles los revelará pronto el jefe.

Melissa Gate seguirá en competencia y podría ser nominada o eliminada durante su intercambio de La casa de los famosos

En la transmisión del capítulo 70 de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo dio una noticia importante no solo para los seguidores de Melissa Gate, sino para todos los televidentes y es que la participante seguirá en competencia durante su intercambio, lo que significa que podría estar nominada y hasta ser eliminada si no recibe el apoyo de sus fanaticada, por eso, es importante conocer esta información y conocer las reglas del juego para que en las votaciones, los seguidores de Melissa no se confíen y sigan apoyando “a su reina” como lo han hecho gasta el momento.

¿Cuándo se va Melissa Gate de intercambio en La casa de los famosos Colombia?

Hasta el momento, el jefe no ha revelado más detalles sobre esta noticia que está revolucionando las redes sociales, por eso, es importante reiterar que será por el tiempo que diga él diga y de esta misma manera, solo él conoce la fecha y lugar en el que se dará este intercambio, por ahora, se debe seguir pendiente del 24/7 a través de la app Canal RCN y no perderse ningún detalle de la vida en vivo.