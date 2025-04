Así como las rivalidades, los gustos en La casa de los famosos Colombia no paran, pues desde que el nuevo participante, Andrés ‘Altafulla’ ingresó a la competencia, los ojos alegres del famoso han estado puestos sobre algunas de sus compañeras, pues empezaron a fijarse en Karina García y hasta llegaron a desviarse hacia la Toxi costeña, pero ella le aclaró que no la metiera en esos cuentos.

Días después de su ingreso, Altafulla ha mostrado interés en Melissa Gate, pero ella ya dejó clara que no cree en sus intenciones y dio su más humilde opinión del supuesto interés que su compañero tiene hacia ella.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia 2025, ¿dejará el reality?

Melissa Gate no cree en las intenciones de Altafulla hacia ella

La participante más apoyada en La casa de los famosos Colombia es Melissa Gate y eso lo han notado todos los participantes, quienes han despertado sospechas por sus repentinos cambios de actitud hacia Gate y por esto mismo, Melissa duda de que Altafulla esté realmente interesado en ella y se pregunta si ¿está interesado en ella o en su porcentaje?

Por otro lado, la famosa confesó que Altafulla podrá mentirle a Laura González y a Karina García, pero con ella no podrá y exige que “la respete”.

Melissa Gate se irá de La casa de los famosos Colombia por un intercambio

En la noche del viernes del 4 de abril, el jefe le dejó saber a sus televidentes que Melissa Gate se irá de La casa de los famosos Colombia solo por un intercambio, aunque se desconoce cuál será su destino, esto, debido a que es la participante que más ha recibido apoyo y votos por el público de Colombia, 13 países de Latinoamérica y Rusia.

Artículos relacionados Karina García Salió a la luz foto del viaje de Karina García a Brasil, ¿se reveló identidad de Hugo?

El poder de eliminación que ha tenido Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

Melissa Gate se ha convertido en un boom en las redes sociales por todo el éxito que ha tenido en La casa de los famosos Colombia y es que no solo es su personalidad auténtica la que llama la atención, sino que existe un detalle particular que no ha pasado desapercibido y precisamente es “su poder de eliminación”, pues muchos de los famosos a quienes se les ha posicionado los domingos de eliminación, han salido de la competencia.