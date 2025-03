Se acerca una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia y esto tiene los ánimos alterados en la competencia, pues uno de los cinco nominados se despedirá del reality este domingo 23 de marzo y el público todavía tiene la oportunidad de salvar a su participante favorito.

¿Quiénes están nominados en La casa de los famosos Colombia?

Mateo Varela, Lady Tabares, José Rodríguez, Luis Fernando ’el Negro Salas’ y Fernando ‘El Flaco’ Solórzano están en riesgo de eliminación de La casa de los famosos Colombia, pero el menos votado por el público se despedirá para siempre de esta competencia.

¿Por qué Lady Tabares está preocupada por la próxima eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Lady Tabares expresó que siente temor de ser la siguiente eliminada de La casa de los famosos Colombia, pues considera que ella, en comparación a sus otros compañeros, ella no da contenido y puede ser un factor negativo para que el público no quiera salvarla para que vuelva a La casa de los famosos Colombia en la siguiente gala de eliminación, sin embargo, sus seguidores han dejado comentarios de apoyo en las redes sociales, revelando que la quieren salvar y están votando por ella, para que sea la primera en volver a La casa.

Yina Calderón le da ánimo a Lady Tabares tras escuchar su temor en La casa de los famosos Colombia

Al escuchar a su compañera y amiga de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón le dio ánimo a Lady Tabares confesando que “el no dar contenido” no depende si se queda o no, pues para ella, hay contenido para todo mundo y que, además, Tabares tiene una personalidad y brillo diferente al de todos, pues por algo está en la competencia, porque precisamente tiene algo para aportar, reconociendo que tiene un público diferente. Aún así, Lady dice que ha intentado hacer muchas cosas en la convivencia, pero no ha sido como lo esperaba y eso es lo que la tiene desanimada.