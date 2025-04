Nuevas discusiones se han desatado en las últimas horas en La casa de los famosos Colombia, pues el ambiente está caldeado y los participantes aumentan sus diferencias en la competencia e incluso entre los teams que se han establecido desde el primer día del reality en vivo. En esta ocasión, una discusión entre las chicas fuego pone en tela de juicio la amistad y la lealtad entre Karina García, Yina Calderón y Cindy Ávila, ‘la toxi costeña’.

Karina García le hizo un fuerte reclamo a Yina y la ‘toxi costeña’ en La casa de los famosos Colombia

Muchas emociones se vivieron el sábado 5 de abril en La casa de los famosos Colombia y todas alrededor de Karina García, pues la paisa les reclamó a sus amigas y chicas fuego por no defenderla ante Laura González, quien llegó recientemente a la competencia lanzando algunas acusaciones en su contra y al ver la reacción de sus amigas, Karina les hizo saber lo que opina y dejó claro que no le gusta que ellas le hablen como si nada pasara.

La ‘toxi costeña’ se defendió ante las acusaciones de Karina García en La casa de los famosos

Tras los reclamos de su amiga, la toxi costeña no dudó en subir el tono de su voz y dejarle saber a Karina que ellas no deben meterse en problemas que no les corresponde y le dijo directamente a García que “ella pretende que todos la defiendan”, pero también dejó saber que, de su parte, no ha recibido apoyo o defensa cuando no se la lleva bien con compañeros como la Liendra.

La discusión entre Karina, Yina y la ‘toxi costeña’ por Laura G en La casa de los famosos Colombia

En esa misma conversación, tanto la ‘toxi costeña’ como Yina Calderón le respondieron a Karina García haciéndole saber que, aunque hablen con Laura González, ellas no comparten mucho con ella y ni permanecen juntas, por eso, la toxi le contestó el reclamo a su amiga, con otro reclamo, diciendo que a diferencia de ella, García sí hace dinámicas con la Liendra, sabiendo que los lavaplatos no se la llevan con Cindy.