La tensión en La casa de los famosos Colombia ha ido en aumento en los últimos días y esto quedó demostrado recientemente en una discusión entre Lady Tabares y Karina García.

¿Qué pasó entre Karina García y Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia?

Todo sucedió cuando las integrantes del grupo 'Chicas fuego' Karina García, Lady Tabares y Yina Calderón se encontraban debatiendo sobre otros participantes que no les caían tan bien.

En medio de esta conversación, Yina Calderón le expuso a Lady Tabares que ella debía mantener la distancia con personas que le hubiesen hecho daño dentro de la competencia.

Amiga si tu sientes que alguien te trata mal o te afectó, trata de mantener la distancia.

Ante este comentario, Karina García dio su opinión y dijo que todas ellas muchas veces habían caído en ese error de hablarse con personas que las habían ofendido.

Acá todos se han hablado con las personas que los han ofendido.

¿Cómo reaccionó Karina García a los comentarios de Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia?

Este comentario de Karina García no le gustó nada a Lady Tabares quien se mostró molesta de inmediado y por eso decidió confrontar a su compañera.

Lady le expresó que no generalizara porque ella también era claro ejemplo de esto, y le puso el caso de 'El negro' Salas y Yana Karpova.

Ante este comentario de Lady y más por el tono que usó, Karina García le expresó que no la juzgara porque ella no tenía problemas con 'El negro' específicamente.

Lady al ver la reacción de Karina le expresó con un tono de molestia que nadie la estaba juzgando y prefirió irse y dejar la conversación hasta ahí.

Quién te está juzgando, nadie lo está haciendo.

Esta reacción de Lady Tabares no le gustó a Karina, quien le expresó a Yina Calderón que no le parecía bien su forma de actuar cuando no tenía la razón, asegurando que tenía un caracter demasiado complicado

Lady por qué se pone así, ella tiene un caracter demasiado fuerte. No le gusta perder y cuando no tiene la razón se molesta. Yo ya me cansé.

¿Qué consejo le dio Yina Calderón a Karina García tras discusión con Lady Tabares?

Yina Calderón tuvo que interceder ante el problema de sus dos amigas, y por eso, decidió hablar con sinceridad con Karina sobre los comportamiento de Lady.

Ella le habla a uno demasiado feo.

Yina Calderón aceptó que Lady Tabares tenía una personalidad complicada y que en ocasiones les hablaba feo, no obstante, le aconsejó a Karina García ser más dura y no dejar que se aprovecharan de su nobleza.

Tú no puedes permitir que ellos se aprovechen de ti y entiendan que contigo no se puede jugar.

