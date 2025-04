La influenciadora Karina García reveló a sus seguidores en La casa de los famosos Colombia que estaba cansada de las declaraciones de Laura González en su contra.

La creadora de contenido decidió hablarle a su mánager y su hija Isabella Vargas pidiéndoles que saquen las pruebas del viaje a Brasil para desmentir a Laura G porque ella desde el reality no lo puedo hacer más allá de sus palabras.

También les detalló que la ayuden a hacer una campaña más fuerte que las anteriores para que la ayuden a limpiar su nombre y demostrar que ella nunca fue ni ha sido "moza" de nadie.

También le pidió que podía revisar su WhatsApp y sacar los chats con Hugo para ver que efectivamente son amigos y no tienen ningún tipo de romance.

"A veces aguanto muchas cosas, siempre he tenido que aguantarme esto toda mi vida, ¿por qué? no sé, siempre me dicen que soy el centro del mundo, yo no me creo eso, pero me pasa, quizás tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que poner límites, no sé, pero siempre las mujeres terminan atacándome y eso me parece muy triste", agregó.