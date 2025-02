Una de las sorpresas de la más reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia 2025 fue lo que sucedió con la influencer paisa Karina García, pues fue la segunda participante más votada por el público y, con ello, aseguró una semana más en el reality del Canal RCN.

Antes de conocerse que Cristian Pasquel se convirtió en el más nuevo eliminado de La casa de los famosos, se llevó a cabo el posicionamiento. Entonces, uno de los momentos que más capturó la atención fue cuando Mateo Varela 'Peluche' se puso al frente de Karina García, dando a entender que quería que ella se fuese del reality.

Karina quedó asombrada y le comunicó a Mateo que no esperaba que él la fuese a nominar porque en su pensamiento estaba en que tenían una buena relación.

Pues bien, parece ser que Peluche pensaba que Karina se iba a ir, pero en realidad eso no fue así y quedó totalmente sorprendido.

Después de esto, Karina conversó con La Jesuu y Lady Tabares y fue cuando reveló que antes del reality de la vida en vivo, ella y Mateo tenían una relación estrecha en la que, si bien es cierto que no llegaron a nada, sí compartieron.

Lo anterior no fue todo, ya que García dio a entender que Varela le habría propuesto una estrategia, aparentemente de una relación en el reality, y ahora empezó a buscar excusas para sacarla del formato de convivencia.

"Simplemente, porque no le acepté su estrategia, ya no le sirvo... Pero no pasa nada, yo le dije 'no pasa nada'. Nunca me lo imaginé de él", complementó Karina García.