Karina García se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 11 de mayo tras recibir la mayor cantidad de votos en negativo de la noche. Tras una semana de su salida la modelo le envió romántico mensaje a Altafulla.

Karina García se ha mostrado atenta del proceso de Altafulla en La casa de los famosos Colombia tras su salida del reality del Canal RCN.

Precisamente, el artista está en riesgo de salir de la competencia el 18 de mayo esto al estar nominado por el castigo que recibió semanas atrás.

El cantante ha logrado superar varias placas de nominados, pero al quedar tan pocos participantes cada vez se vuelve más difícil e importante volver a la competencia.

Precisamente, previo a esta intrigante gala que podrás ver por la app del Cana RCN totalmente gratis, Karina García quiso mostrar su apoyo a Altafulla y expresarle todo su amor.

Karina García compartió varios videos de su relación con Altafulla en La casa de los famosos Colombia junto a varios mensajes.

En el primer mensaje, la modelo paisa le exaltó su personalidad al cantante y también le aseguró que fue eso y su corazón noble lo que la enamoró a ella.

Mi amor, eres lo más lindo y noble que existe en la casa, por eso me fijé en ti. Me gustan los corazones buenos, me gusta la gente como tú.