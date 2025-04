Tras la presentación del cuarto cine de La casa de los famosos Colombia 2025, en el que Karina García pudo ver la forma como Yina Calderón y La Toxi costeña se referían a ella de manera despectiva, las emociones tomaron relevancia en el reality de la vida en vivo.

El Jefe no tuvo compasión y mostró escenas en las que Yina Calderón y La Toxi costeña criticaron a Karina García; tanto por su forma de ser, como por su aspecto. No obstante, uno de los momentos más álgidos fue cuando Yina Calderón tildó a su propia amiga de "basura".

Según la empresaria de fajas, le faltó decirle en la cara a Karina que era una "basura" debido a que insinuó que la paisa estaba haciendo estrategias con Altafulla, con quien empezó a tener un vínculo sentimental.

Yina Calderón ya le había pedido disculpas a Karina García y ella las aceptó, pero después del cine la modelo se mostró afectada puntualmente por el comentario de la empresaria al decirle "basura", puesto que la también creadora de contenido no tenía ni la más mínima idea de que hablaban sobre ella de esa manera.

Karina García dio sus primeras declaraciones en la sección de 'las patrulleras de la noche', presentada por Emiro Navarro y Melissa Gate

A la paisa le preguntaron cómo se sentía tras ver el cine y la forma como se referían a ella. Ante esto, se sinceró y aseguró que sí le molestó.

"Para serte muy honesta, me enteré de que realmente no me quieren, quizá como yo las quería y las respectaba. Yo puedo decir lo que sea, pero jamás me voy a referir a una amiga como que es una basura de persona. Me dolió, me dolió muchísimo, lo siento, lo voy a sentir en mi corazón hasta el día en el que lo tenga que sentir, lo estoy procesando. Es duro porque yo me considero una amiga muy y trasparente con la gente que quiero y, pues, uno no espera eso, pero qué más hace uno", se desahogó Karina García.