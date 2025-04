La amistad entre Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025 es un tema que genera debate en redes sociales. La razón de ello se debe a que la empresaria de fajas, en diferentes oportunidades, se ha referido despectivamente a la modelo paisa.

¿Cómo es la relación de Karina García con La Toxi costeña y Yina Calderón?

Se presentó el cuarto cine de La casa de los famosos Colombia y Karina García pudo ver la forma como hablan mal de ella, principalmente Yina Calderón y La Toxi costeña.

Aunque con La Toxi costeña no hubo ni media palabra, pues la cantante decidió ignorar a la modelo y no decirle lo que sentía, Yina Calderón habló con Karina García y le pidió disculpas. No obstante, aseguró que va a seguir haciendo lo que le venga en gana en el reality del Canal RCN.

¿Yina Calderón y Karina García siguen siendo amigas en La casa de los famosos Colombia 2025?

Yina Calderón y Karina García estuvieron juntas en la propuesta radial 'El Mañanero' de La Mega. En vivo, le preguntaron a la empresaria de fajas si la influencer paisa es su amiga o no. Por obvias razones, la respuesta de la polémica participante resonó en las plataformas digitales.

¿Tambalea la amistad entre Karina García y Yina Calderón?

De acuerdo con Yina, ella sí es amiga de Karina. Respecto a su comportamiento, en el que inclusive llegó a tratar a Karina de "basura", indicó que el reality le ha venido enseñando a guardar algunas opiniones, a la vez que entender las personalidades de cada quien.

"Sí, Karina y yo. ¿Qué es lo que pasa?, cuando uno está encerrado y convive con una persona las 24 horas del día, imagínate si en las familias hay peleas, yo siento que antes la hemos librado", manifestó Yina Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón de las 'chicas fuego' en La casa de los famosos Colombia?

La polémica influencer dijo que lo que sucedió fue que juntaron a cuatro temperamentos muy diferentes (Yina, Karina, La Toxi y Lady) en una amistad.

"Karina, aunque es un poco menos atrevida que la tóxica y yo, también tiene su carácter. Lady es una leona brava, parada en la raya, La Toxi es un encanto de mujer y tiene la sabrosura, y estoy yo que soy macabramente mala. Eso hace que haya choques, pero a esta etapa del programa una va entendiendo que se aceptan a las personas con sus pros o sus contras", concluyó Yina Calderón en La Mega.

