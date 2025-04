Andrés Altafulla ya lleva un poco más de dos semanas en La casa de los famosos Colombia 2025 y aunque intentó coquetearle a Melissa Gate, todo resulta ser que sus intereses van más por el lado de Karina García.

El cantante costeño es muy gracioso y llegó al reality para cuidar a las 'chicas fuego', así lo hizo saber. Sin embargo, últimamente ha estado más cercano con Karina, hablándole bonito y teniendo gestos hacia la influenciadora paisa.

Pues bien, Karina García ha dicho que su debilidad son los hombres, pero resulta que ella tuvo un primer romance con Marlon Solórzano al principio del formato de convivencia.

La también modelo se acercó a La Toxi costeña y Emiro Navarro para pedirles un consejo, pues aceptó que le gusta Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

"Yo les quiero pedir un consejo de todo corazón... Ustedes saben que yo nunca he sido solapada, amiga, pero yo quiero que ustedes me den la opinión... Obviamente, él (Altafulla) a mí me gusta y yo no se lo he dicho, no tiene idea, nadie lo sabe... Ustedes saben que acá ya tuve una relación, ¿si yo le doy un besito, yo no quedo como muy p3rra?", preguntó Karina García.