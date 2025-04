La influenciadora y presentadora del 'After' de La casa de los famosos Colombia opinó sobre la nominación que le hizo Yina Calderón a Karina García.

Durante la jornada de nominación, Yina Calderón contó con el 'poder de intercambio', donde sacó a la actriz Lady Tabares y envió a nominación a Karina García teniendo otras opciones como Melissa Gate y Emiro Navarro, quienes seguían libre de la placa.

Según explicó Yina Calderón, quien rompió en llanto tras su decisión, indicó que lo hizo porque siente que la creadora de contenido no está jugando correctamente.

Durante el 'After' la caleña observó la reacción de Yina Calderón y su explicación al respecto.

"Yo he estado en llantos actuados y este es uno de ellos. Te voy a decir a vos que estás en tu casa, si tu amiga lo da, lo presta, lo vende o lo permuta, ese no es tu problema; si tu amiga es buena amiga con vos déjala, no podés enviar a tu amiga a la placa", dijo.