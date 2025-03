La influenciadora Karen Sevillano habló sobre la polémica nominación que realizó el actor el Flaco Solórzano a la empresaria Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

En el 'After Show' la influenciadora Karen Sevillano opinó sobre la decisión del actor destacando que para ella lo hizo muy bien.

"No hay necesidad de ser groseros para decir las cosas en la cara, de frente. Don Fernando Solórzano sabe a lo que fue y muy bien lo que hizo. Le dijo cuántos pares son tres moscas, le punto los puntos sobre las íes, te nomino por esto y esto, no se pone con que 'yo no sé a quién'", expresó.