Se acerca la nominación en La casa de los famosos Colombia 2025, razón por la que las conversaciones empiezan a tomar relevancia. En efecto, en el cuarto del líder estuvieron hablando Camilo Trujillo, El Negro Salas y José Rodríguez.

No es un secreto que José quedó triste porque Yaya Muñoz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia. A partir de ello, el entrenador personal aseguró que tiene sed de venganza, puesto que la mujer con la que tenía un romance en el reality cayó en lo que sería una estrategia.

De acuerdo con El Negro Salas, la tabla de nominación de esta semana va a cambiar y le dijo a José que maneja bien la situación con Norma, ya que cabe recordar que la actriz tuvo rivalidad con Yaya. Enseguida, Rodríguez expresó que se comporta de esa manera porque es respetuoso, pero que eso no significa que no quiera devolver la jugada.

"La respeto porque es la mujer de mi amigo, pero yo tengo sed de venganza. Yo les hablo claro, pero lo estoy manejando, no me estoy dejando llevar por las emociones, pero a mí sí me duele. Jugaron bien", confesó José Rodríguez.