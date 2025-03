La casa de los famosos Colombia 2025 tiene un nuevo eliminado, se trató de José Rodríguez quien fue el menos votado por el público y su porcentaje fue de 9,30%.

Cinco participantes se encontraban en la placa de nominación, pero solo uno de ellos le dijo adiós al reality del Canal RCN y resultó siendo José Rodríguez. A partir de ello, no se fue sin antes tomar decisiones.

Sí, quien es eliminado tiene la posibilidad de dejar a uno de sus compañeros nominado, algo que complica la situación porque esa persona no va a poder competir, por ejemplo, en la prueba del líder. Por otro lado, al siguiente día, se conecta en la Gala para hablar por última vez con sus ahora excompañeros.

José Rodríguez nominó a Yina Calderón luego de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia. De acuerdo con el ahora exparticipante del formato de convivencia, tomó esta decisión porque Yina Calderón fue grosero con él tras el posicionamiento del reality del Canal RCN.

"Yina Calderón, o sea, nada personal, pero, mira, de verdad, ahí hay personas con unos fines muy bonitos, unas historias hermosas y no apoyemos eso; no apoyemos la grosería, la mala educación, y ese poder que tenemos para hacer esas cosas. Más que el juego, creo que dejemos un bonito mensaje y no apoyemos eso, así que mi nominada es Yina", argumentó José Rodríguez tras ser eliminado.