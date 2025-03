Ya pasaron varios días desde el momento en el que José Rodríguez fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. En efecto, el influenciador fitness hizo varias confesiones tras no ser parte del reality de la vida en vivo.

José Rodríguez se convirtió en el primer hombre del team lavaplatos que resultó siendo eliminado de La casa de los famosos. La salida del entrenador personal causó revuelo, pues las reacciones inundaron las redes sociales.

José Rodríguez estuvo en varias entrevistas tras su eliminación, así que uno de los espacios en donde reveló detalles de su experiencia en la producción del Canal RCN fue en RCN Radio.

En dicho escenario, le preguntaron al ahora exparticipante sobre un tema que es muy importante en La casa de los famosos Colombia: la comida.

No es un secreto que la comida determinaba el estado de ánimo de los participantes, pues El Jefe les otorga un mercado y el resto los famosos deben ganarlo en la prueba de presupuesto. Fue entonces cuando le plantearon la interrogante a José Rodríguez de si aguantó hambre.

De acuerdo con José, sí aguanto hambre debido a que en su estilo de vida fuera del reality se alimentaba bastante, pero eso no ocurrió en el formato. Asimismo, mencionó a La Abuela y Emiro Navarro, quienes, en su momento, cocinaron para todos en La casa de los famosos Colombia.

"Para qué te voy a decir que no, si sí. Hago ejercicio y como mucho, no es culpa de La Abuela, Emiro o El Jefe, simplemente es que yo estoy acostumbrado a comer mucho. La porción de desayuno era chiquita y el almuerzo era un poco más abundante, pero muchas veces, la mayoría, no cenábamos", reveló José Rodríguez en el mencionado espacio radial.