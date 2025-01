Jorge Enrique Abello es de los actores más reconocidos en Colombia, parte de ello se debe a su interpretación de Armando Mendoza en la famosa telenovela de Yo soy Betty, la fea.

En uno de los capítulos de Yo soy Betty, la fea, Armando Pereza apareció como si fuese una drag queen, transformación que es del recuerdo de muchos de los fans de la telenovela.

Para lograr el maquillaje artístico y todo lo que conlleva ser drag queen, Jorge Enrique Abello dio a conocer que no se trató de una tarea fácil; de hecho, años después, rememoró parte de su experiencia al grabar estas escenas de Yo soy Betty, la fea.

De acuerdo con el popular actor, le preguntaron si tenía problema alguno es ser drag queen e incluso pensaron que no iba a ser capaz, pero él justificó que sí lo iba a hacer y como todo un profesional lo logró. Esto fue un reto, hasta el punto en el que fue contratado un experto para que quedara de maravilla.

Pero lo anterior no fue todo, le pusieron un traje que tenía sus complicaciones. Por ejemplo, reveló que pesaba más de 14 kilos debido a que como decoración tenía espejos.

"Era una infamia y además no me podía sentar... Ustedes se acuerdan bien que Don Armando, por ejemplo, andaba con una carterita todo el tiempo y no me permitía tener equilibro", también sacó a la luz el destacado artista colombiano.