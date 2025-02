El hijo de la influenciadora la Abuela ingresó a La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN en medio de una dinámica de ‘Congelados’.

¿Cómo fue el ingreso del hijo de la Abuela en La casa de los famosos Colombia?

El joven ingresó luego de que los participantes terminaran la prueba de salvación en la que la Abuela, como líder de la semana perdió frente al actor Camilo Trujillo, quien le robó ese poder.

La Abuela inmediatamente lo sintió no pudo contener las lágrimas y su hijo le dedicó amorosas palabras.

"Te amo, la está rompiendo durísimo, mi vida no te pongas así. No estamos ni saliendo de la casa viéndola 24/7, yo aprendí a cocinar, estoy cocinando, pa cuando vaya le voy a hacer unos platos chimb*s, le van a gustar. Nosotros estamos muy orgullosos de usted, usted es una berraca, de Chinchiná pa'l mundo después de vender empanadas, morcilla, tantas cosas", le dijo.

Asimismo, continuó tranquilizándola tras no poder parar de llorar y le confirmó que él estará esperándola con los brazos abiertos.

Además, le llevó un peluche enorme para que pueda recordarlos y sentirlos más presentes.

¿Cómo reaccionó la Abuela tras la visita de su hijo en La casa de los famosos Colombia?

La Abuela no podía parar de llorar y aunque intentó no moverse no lograba y le expresó "Te amo papá".

