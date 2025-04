La empresaria Yina Calderón y la influenciadora Karina García decidieron no asistir a la fiesta de cumpleaños que Mateo Varela le realizó a la actriz Norma Nivia para festejarle sus 46 años.

Yina Calderón y Karina García decidieron no asistir a la fiesta de Norma Nivia, que Peluche le realizó en el cuarto del líder, donde disfrutaron un gran momento de esparcimiento luego de la gala de este jueves 3 de abril.

Ambas confesaron que no asistirían debido a que no se consideran hipócritas, pues han protagonizado varias diferencias con la actriz luego de la segunda función del cine, que se llevó a cabo el martes 1 de abril, donde mostraron a Norma Nivia criticándolas.

Las famosas decidieron compartir un tiempo juntas e irse a comer unas galletas con café, las cuales sacaron de la cocina sin permiso y que Mateo Varela descubrió, preocupando a Karina García si las delataría con todos, pero Yina Calderón la tranquilizó y detalló que si eso llega a pasar lo aceptan.

"Van a jugar asesin*s sin nosotras, eso me duele, ustedes saben que ese juego a mí me gusta mucho y no vamos a jugar, Dios todo lo ve. Jefe le suplico que no saque esto en el cine, yo nunca he robado nada, pero tenemos hambre y ellos están comiendo torta, están felices, están jugando", expresó Karina.