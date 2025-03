Los equipos Agua y Fuego en La casa de los famosos Colombia protagonizaron un altercado tras la prueba de 'Beneficio y castigo' de este viernes 14 de marzo.

El Jefe puso a los participantes a jugar un nuevo reto de 'Beneficio y castigo', donde el equipo Fuego fue el ganador.

Tras dicho triunfo los famosos se mostraron muy felices y unieron sus manos para celebrar y gritar el nombre de su equipo.

Debido a su celebración, Melissa Gate y Alerta decidieron reclamarles por celebrar luego de que en el reto anterior varios miembros del equipo Fuego se mostraran molestos con los del equipo Agua por su festejo.

"¿Qué tal esta gente dizque celebrando delante de uno. No celebren porque la otra vez celebramos y se pusieron bravos. Me parece feísimo que celebren, ¿por qué van a celebrar así delante de uno? estamos muy enojados porque celebraron, es que definitivamente no tienen por qué celebrar", les dijeron.

Después de sus palabras, Lady Tabares preguntó si lo que estaban diciendo era en broma o si lo estaban diciendo en serio, a lo que la actriz Norma Nivia se acercó a recordar cuando Yina Calderón entró al cuarto de ellos a reclamarles por su celebración en el beneficio anterior.

"Yo en ese momento me refería a que el castigo y el premio era la familia y yo no fui a hacerles así (presumirles el triunfo), fue una celebración diferente, aquí nosotros no encaramos, no fue la misma celebración y esa otra (Melissa) que no es capaz de decir nada de frente", agregó Yina.