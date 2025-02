El influenciador Emiro Navarro y la periodista Yaya Muñoz tuvieron una incómoda conversación sobre su amistad tras las palabras que les dedicó la creadora de contenido la Jesuu luego de conectarse en vivo con sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia después de haber quedado eliminada.

La caleña sorprendió al tildar a Yaya Muñoz de "falsa, hipócrita y mentirosa" y luego aconsejar a Emiro de alejarse de sus supuestas amistades y jugar solo el reality.

Tras estas palabras, ambos quedaron bastante impactados con sus declaraciones dejando afectada a Yaya Muñoz y confundido a Emiro Navarro.

El influenciador confesó que no le gustó la reacción de Yaya Muñoz al respecto tras expresar "pues el que se quiera alejar de mí que lo haga", pues para él su comportamiento fue darle la razón a la Jesuu y su amiga Karola, quien hace pocos días le gritó desde afuera de La casa de los famosos Colombia que se alejara de ella.

Yaya se acercó a Emiro Navarro en el cuarto Fuego, donde le mencionó que ella entendía si él quería alejarse de ella, pero le aseguró que jamás ha sido desleal o hipócrita con él como han sugerido.

"De la única persona que yo quiere tener una compañía ha sido de ti. me sentí muy mal con lo que pasó ahorita (...) de la persona que menos me gustaría alejarme sería de ti porque yo te quiero, te admiro, estoy agradecida contigo por lo que has hecho por mí, has sido una compañía muy grande en esta casa", le dijo.