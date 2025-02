Un en vivo de La Jesuu con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia destapó varios sentimientos y tensiones, esto por sus declaraciones directas sobre algunos participantes como Yaya Muñoz y Emiro Navarro.

La Jesuu en su conexión con La casa de los famosos Colombia se dirigió a varios de sus compañeros para expresarle lo que sentía tras salir de la competencia.

Fue allí donde se dirigió a Yaya Muñoz, a quien le expresó que se arrepentía de haberle dado su confianza y amistad dentro del reality, porque ahora pensaba que era una mujer 'falsa' e 'interesada'.

Pero esto no quedó ahí, ya que La Jesuu cuando habló con Emiro también le expresó que debía tener mucho cuidado con personas que estaban a su lado (Yaya estaba sentada junto a él) porque solo querían aprovecharse.

Tras estas palabras, Yaya Muñoz se mostró desconsolada y molesta, por lo que decidió expresarle a varios de sus amigos dentro del reality que iba a tomar distancia con algunos de sus compañeros del reality del Canal RCN.

Estas palabras no cayeron nada bien a Emiro Navarro, quien al parecer se tomó personal la advertencia de Yaya y también porque le hará caso a La Jesuu y a su mejor amiga Karola.

Emiro Navarro se mostró decepcionado con las palabras que Yaya Muñoz había expresado sobre alejarse de algunos en La casa de los famosos Colombia.

Ante esta evidente molestia de Emiro, La Liendra quiso interceder por Yaya Muñoz y expresarle al influenciador que no debía tomarse nada personal con ella y más tras lo que dijo La Jesuu.

Yo sí me lo tomó personal, porque si a mí me gritan que me aleje de ella y Yaya me dice que lo quiere hacer, es porque no le está importando.