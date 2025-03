El brunch que se vivió el domingo 23 de marzo en La casa de los famosos Colombia, dejó con los ánimos alborotados dentro de la convivencia del programa en vivo, pues apenas se finalizó, Lady Tabares bajó a contar todo lo que se dijo y sus amigas quedaron alertas a lo que está pasando en la competencia, pero así mismo, Emiro Navarro quedó salpicado por lo que confesó su compañera, quien reveló que quiere ser medido en placa de nominados para reconocer qué tanto apoyo tiene de sus seguidores.

Emiro Navarro quedó afectado por los comentarios del ‘Negro’ Salas en La casa de los famosos

En el último posicionamiento de La casa de los famosos Colombia se vivió un ambiente hostil, pues tras el brunch de nominados, algunos participantes conocieron lo que se dijo y como era de esperar, no les gustó de lo que se enteraron, por lo que usaron bien la gala, para decirles “unas cuantas verdades” a los nominados, pues ese fue el caso de Emiro Navarro, quien le dejó claro al ‘Negro’ Salas que él no es una regla para ser medido.

Emiro Navarro siente temor de lo que se esté viendo de él afuera de La casa de los famosos Colombia

Aunque se le vio muy seguro a Emiro Navarro en el posicionamiento ante el ‘Negro’ Salas, el creador de contenido se dejó ver afectado, pues le confesó a la ‘toxi costeña’ que siente miedo de cómo lo estén viendo afuera y está convencido de que “ser medido” en la placa de nominados podría darle una respuesta, de acuerdo con el porcentaje de votación que pueda recibir de sus seguidores.

La ‘toxi costeña’ escucha y aconseja a Emiro Navarro en La casa de los famoso Colombia

Al escucha el temor de su compañero, la ‘toxi costeña’ fue empática con Emiro Navarro y le quiso dar tranquilidad, mencionando que él no necesita ser medido, pues no tiene problemas con nadie en la competencia y que, de hecho, él no sabe a quién nominar porque no se la lleva mal con nadie y le aconsejó no escuchar esos comentarios necios.