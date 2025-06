En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo un nuevo brunch. Los nominados, Emiro Navarro, Mateo Varela y Andrés Altafulla debieron enfrentarse a las preguntas planteadas por la líder de la semana, La Jesuu.

Este brunch, sin embargo, fue muy inusual, puesto que contó con la compañía de los familiares de los tres nominados. De hecho, varias de las preguntas estuvieron dirigidas a los seres queridos de los habitantes.

En general se vivió un brunch tranquilo, muy distinto a lo que ocurrió en otras ocasiones. Los famosos respondieron con sinceridad y franqueza, pero manteniendo un tono más ameno.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que buscó indagar en los momentos de debilidad que afrontaron los participantes en su paso por el reality.

Mateo Varela fue el primero en tomar la palabra y reconoció que cambios en su alimentación lo fueron debilitando. “Ustedes no se imaginan lo mucho que como, que entreno, y lo débil que me sentía… y se notó en cambios físicos”.

Seguidamente, recordó la marcada división entre los equipos Agua y Fuego e hizo énfasis en los conflictos que afrontó, lo que en ocasiones lo llevó al límite pues, contra su voluntad, debió quedarse callado.

Posteriormente, Emiro afirmó que, para su fortuna, no vivió tantos momentos de debilidad en La casa de los famosos, lo que no quiere decir que todo haya sido felicidad y satisfacción. Emiro destacó que, sí los padeció, pero siempre se disipaban con las ganas que tenía de luchar y salir adelante en la competencia.

Pero respondiendo a la incógnita planteada por La Jesuu, el influenciador recordó una nominación en particular que lo llenó de preocupación y algo de desilusión.

Me afectó mucho porque fue una nominación por parte del público… ustedes ya se podrán imaginar cómo se siente uno ‘el público no lo quiere, estoy haciendo las cosas mal…’ Llegó un punto en que sí me sentí muy mal, pero traté de interiorizarlo porque soy una persona alegre, espontánea