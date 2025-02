El refugio de Emiro tras tenso momento con Yaya y La Jesuu

El pasado lunes 24 de febrero, Valentina Ruíz ‘La Jesuu’, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, regresó al reality para hablar por última vez con los participantes que continúan en competencia. Aunque la joven se refirió a varios de ellos, fueron sus palabras a Yaya Muñóz y la advertencia a Emiro Navarro lo que más llamó la atención. Tras este episodio, el joven influenciador, sin saber qué hacer, quedó bastante confundido y buscó consuelo en las palabras que su madre suele decirle.

Durante la gala del pasado lunes, La Jesuu aprovechó su momento en pantalla para enviarle un contundente mensaje a Yaya Muñóz. La creadora de contenido aseguró que su percepción sobre ella cambió drásticamente tras salir de La casa de los famosos Colombia, pues desde afuera pudo ver su verdadera personalidad.

Sin filtros, La Jesuu no dudó en llamarla "falsa, hipócrita y mentirosa", agregando que se arrepentía profundamente de haberle brindado su amistad. "Ni siquiera el mismo Coco se había atrevido a tanto, pienso que Coco al lado tuyo queda en pañales", sentenció.

Por otro lado, también tuvo palabras para Emiro, a quien le aconsejó jugar completamente solo y no formar alianzas con nadie. Esta advertencia generó sorpresa, ya que él también formaba parte del equipo Chicas Fuego, junto a Yina Calderón y Karina García.

Dentro de La casa de los famosos Colombia, y sin más información que la brindada por La Jesuu durante la gala de la noche anterior, Emiro Navarro quedó completamente confundido. Aunque las palabras de la caleña fueron contundentes, no dio muchos detalles sobre por qué le pedía que no continuara su alianza con las Chicas Fuego.

Por esta razón, Emiro decidió enviar un mensaje a Colombia a través de las cámaras del reality para dejar claro que, sin importar la decisión que tome y sin intención de defraudar a nadie, su mamá siempre estará orgullosa de él.

“Pienso en las palabras de mi mamá y me conforta el hecho de que pase lo que pase estoy seguro de que siempre voy a contar con el apoyo de ella. Y recuerdo las palabras que siempre me dice: que está orgullosa de mí, entonces quiero llenarme más que de comentarios de lo que me digan, de lo que escuche, de cosas positivas”