Las declaraciones de La Jesuu tras su salida de La casa de los famosos Colombia han encendido todos los ánimos entre los participantes, especialmente entre Yaya Muñoz y Emiro Navarro.

La Jesuu en su conexión con La casa de los famosos Colombia decidió confrontar a Yaya Muñoz y tildarla como una persona desleal y cizañera, además, que sugirió a Emiro tomar distancia con ella en la competencia.

Estas declaraciones le quedaron sonando en la cabeza a Emiro, quien decidió hablar con La Liendra sobre cómo tomó esas advertencias de La Jesuu frente a Yaya Muñoz.

Emiro aseguró que las palabras de La Jesuu las sintió reales y más porque sabe ella no se atrevería a decir algo de tal magnitud sin argumentos.

Además, el influenciador confesó que no le gustó la reacción de Yaya Muñoz, ya que él esperaba que ella lo buscara y le tratara de dar parte de tranquilidad al negar todo lo que dijo La Jesuu, pero no fue así.

La Liendra fue directo al preguntarle a Emiro sobre qué sentía tras escuchar a La Jesuu y analizar los comportamientos de Yaya Muñoz.

Emiro Navarro fue sincero al expresar que se sentía confundido, desconfiado y que tenía muchos sentimientos encontrados.

Me siento confundido, desconfiado, no sé ni cómo sentirme. No puedo negar lo que dicen mis amigas, ellas no me van a decir eso por generar polémica.