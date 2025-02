L

a influenciadora Valentina Ruiz, mejor conocida como LaJesuu encendió La casa de los famosos Colombia tras su salida de la competencia al hacer varias revelaciones durante su conexión en vivo con sus excompañeros.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¿Cuáles fueron las acusaciones de La Jesuu a Yaya Muñoz tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La periodista Yaya Muñoz quedó sorprendida durante la gala del 24 de febrero al ser atacada y acusada de ser desleal por parte de la influenciadora La Jesuu tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Valentina Ruiz le expresó a Yaya que era una persona "falsa, hipócrita y mentirosa" y que se arrepentía de haberle ofrecido su confianza y amistad dentro del reality del Canal RCN.

"Ni siquiera el mismo Coco se había atrevido a tanto, pienso que Coco al lado tuyo queda en pañales".

Ante estos señalamientos, Yaya Muñoz no se quedó callada y le expresó a La Jesuu que no compartía sus opiniones y acusaciones.

Artículos relacionados Producciones RCN Descarga la app de Canal RCN y disfruta de nuestra programación en vivo las 24 horas

¿Qué decisión tomó Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia tras las acusaciones de La Jesuu?

Tras este tensionante momento, Yaya Muñoz se reunió con varios de sus amigos y personas cercanas dentro de la competencia para expresarles lo que sentía tras las acusaciones de La Jesuu.

Yaya fue sincera al expresar que su personalidad era ser cordial y sonreírles a algunas personas así no fueran sus amigos.

No me gusta que me estén colocando el papel de hipócrita por ser cordial y mantener una imagen.

Sin embargo, tras las fuertes acusaciones de La Jesuu en su contra había tomado la decisión no ser más así con personas que no fueran sus amigos, porque no quería ser llamada 'falsa'.

De aquí en adelante voy a hablarle únicamente a las personas que me caen bien.

Además, aseguró que desde ahora no hará alianzas o acuerdos con otros participantes, por lo que afirmó que solo le tendrá lealtad a Emiro y a Yina Calderón.

De aquí en adelante jueguen como quieran, mi lealtad va hacia Emiro y Yina porque los quiero.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro tuvo feo desplante con La Liendra en La casa de los famosos Colombia, ¿qué pasó?

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante los comentarios de La Jesuu en contra de Yaya Muñoz?

Estas declaraciones de Yaya Muñoz en las que se mostró decepcionada y dolida con los comentarios de La Jesuu provocó opiniones diferentes entre sus compañeros.

Una de ellas fueron Yina Calderón, La Toxi Costeña y Karina García, quienes expresaron su asombro por las declaraciones de La Jesuu en contra de Yaya Muñoz, ya que pensaban que eran amigas.

Ella tuvo que haber hecho algo peor que tú para que la gente la quisiera sacar.

Precisamente, Yina le dejó claro su apoyo a Yaya Muñoz al expresar que ella la conocía desde antes de La casa de los famosos Colombia.