La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo el centro de atención de miles de espectadores que no se pierden ni un solo detalle de lo que ocurre dentro de la casa más famosa del país.

Esta semana, los nominados que se encuentran en riesgo de eliminación son Karina García, Yina Calderón, Yaya Muñoz, La Abuela, La Toxi Costeña y Coco. La competencia se intensifica y las estrategias de los participantes se vuelven cada vez más cruciales, en especial cuando de consejos se trata.

Uno de los momentos que ha llamado la atención ha sido el consejo que Luis Fernando Salas, conocido como el Negro Salas le dio a Karina García. Durante una conversación, el Negro Salas le sugirió a Karina que se tomara un tiempo para estar sola y reflexionar sobre su participación en el reality.

"Es mi consejo, no me los has pedido, pero tómate un tiempo tu sola, yo siento que siempre te veo rodeada de gente… Analiza y piensa si lo que muestras es lo que quieres mostrar", le dijo el Negro Salas.