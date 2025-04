Durante las últimas horas los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron una dinámica organizada por El Jefe que terminó tocando una fibra muy personal en Lady Tabares. La actriz no pudo evitar romper en llanto mientras observaba la pantalla de la sala de la afamada casa.

Por orden de El Jefe de La casa de los famosos Colombia, los famosos tuvieron que sentarse en la sala de la afamada casa para llevar a cabo una conmovedora dinámica. Los participantes han revelado poco más de sus vidas por medio de fotografías que son transmitidas por medio del televisor del lugar y en esta ocasión fue el turno de hablar sobre sus mascotas, esos pequeños animalitos que son parte de sus familias y los llenan de alegría.

Aunque varios de ellos se mostraron emocionados al ver a sus mascotas después de tres meses alejados de ellas, fue la reacción de Lady Tabares la que más llamó la atención, pues la actriz no solo se mostró conmovida al ver a su gatita Pili, sino que también logró conmover a sus compañeros al manifestar por qué era tan importante para ella esta felina.

Según comentó Lady Tabares, Pili llegó a su vida en uno de los momentos más difíciles. Pues luego de salir de la cárcel en la que estuvo durante varios años, Tabares encontró en la felina un refugio lleno de amor y compañía.

Tabares aseguró que Pili es quien logra calmarla cuando entra en estados de desesperación y tristeza, por lo que considera que ella es su “vida entera”.

“Es mi vida entera, ella es todo, ella es lo mejor que me pasó después de salir de la cárcel. Ella me devolvió la vida, ella llenó mi vida de amor, de compañía. Si estoy triste me lame las lágrimas, si estoy desesperada es como si fuera mi calmante, o sea, ella lo es todo para mí, mi vida entera”