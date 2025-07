David Sanín se ganó el delantal negro sin cocinar en MasterChef Celebrity

El humorista David Sanín obtuvo el delantal negro sin ni siquiera cocinar en MasterChef Celebrity luego de que la suerte no estuviera de su lado.

Todos los participantes en MasterChef Celebtity asumieron un nuevo reto de la caja misteriosa en el que tenían que cocinar de manera individual con crema de leche y según la receta que les correspondiera tras la estación que eligieron.

Sin embargo, cada uno debía pasar al frente y tomar un sobre el cual tenía una información diferente, según la suerte de cada uno.

A algunos participantes les salió que debían cocinar en menos tiempo a la hora que les habían dado los chefs, entre otras opciones.

Cuando le tocó el turno al comediante David Sanín, a este le salió que debía ponerse el delantal negro, por ende, no tenía que cocinar.

El comediante aceptó su delantal negro y se mostró un poco triste con la suerte que le tocó.

"Me mandaron a la banca directamente. Soy el primer delantal negro adelantado y que quede constancia que no fue por cocinar, sino por suerte porque los otros no lo cogieron. Eso también pasará, el universo es mágico y maravilloso y estoy seguro que esto trae un aprendizaje grande para mí", dijo con humor.