En el capítulo 23 de Darío Gómez, el artista decide terminar su matrimonio con Blanca Ligia luego de descubrir su infidelidad.

¿Cómo termina Darío Gómez su matrimonio con Blanca Ligia?

Darío Gómez se sumerge en el licor, mientras se imagina a Otilia detrás de sus desgracias, pero Blanca Ligia le pide que no beba más.

El artista le compuso una canción sobre su aventura y no duda en cantársela, mientras ella reacciona asombrada.

Una vez termina de cantarle le termina y le pide el divorcio, por lo que, los dos hablan sobre lo sucedido.

Blanca Ligia en el capítulo 23 de Darío Gómez/Canal RCN

Blanca Ligia le explica que ella terminó traicionándolo porque se sentía sola.

El cantante le destacó que él dejó a un lado al amor de su vida Olga Lucía por ella y aplazó sus sueños de ser cantante por velar su matrimonio.

Los dos terminaron discutiendo y acordaron no seguir con su relación.

Darío Gómez llegó al estudio y su jefe le dio su propio espacio para que componga en tiempo récord.

El artista logra componer una canción llena de dolor tras su ruptura, pero su jefe le pide una canción parrandera, por lo que, busca a Olga Lucía para que le ayude.

¿Por qué Olga Lucía ya no va a viajar?

Olga Lucía escucha la canción de Darío Gómez en la radio y se muestra muy emocionada.

La joven le confesó a sus padres que Licanor no se acuerda que ellos ya no estaban juntos tras su accidente, pero no quiso contarle la verdad asegurando que quiere cuidarlo y no dejarlo solo en esta situación tan difícil que está atravesando.

Olga Lucía le explicó a su papá que está cansada de finir que es novia de Licanor, pero que no puede ser causante de una afección de salud del joven.

Olga Lucía en el capítulo 23 de Darío Gómez/Canal RCN

Otilia conquista a Esteban y duerme con él para seguir con sus planes debido a que la hermana de Darío Gómez está interesada en él.

