En el capítulo 12 de Darío Gómez, el artista sigue en pie con los planes de matrimonio con Blanca Ligia y debido a ello regresa a San Jerónimo.

¿Darío Gómez le confiesa la verdad a Blanca Ligia?

Darío Gómez llama a su mamá para contarle la noticia de su compromiso e informarle que decidió casarse en el pueblo.

El artista decide antes de llegar al altar con Blanca Ligia contarle toda la verdad sobre lo sucedido con su papá tras sugerencia de su madre.

Ella lo tranquiliza haciéndole saber que ella conoce el hombre con el que se va a casar, por lo que, no tiene cómo juzgarlo y acuerdan no tener secretos entre ellos.

Darío Gómez con Blanca Ligia tras su compromiso/Canal RCN

Pese a ello, Blanca Ligia no fue capaz de confesarle que no quiere que él se dedique a la música y, por el contrario, habló con la hermana para convencerla de no contarle a Darío nada, pues ella había malentendido la situación.

¿Cómo es el regreso de Darío Gómez a San Jerónimo?

Darío Gómez regresa a San Jerónimo con Blanca Ligia, su hermana y su primo Julio Gómez.

El artista se encuentra con la hija de Otilia, quien le recuerda que fue el encargado de quitarle la vida a su padre.

Licanor sigue ocultándole a Olga Lucía la información que tiene sobre Darío Gómez y tratando de conquistarla.

Berenice insiste en que Licanor es buen partido para Olga Lucía y se idea la forma para que sigan juntos.

Licanor conquistando a Blanca Ligia/Canal RCN

El cantante llega de nuevo a su casa y se reencuentra con su mamá y sus hermanos a quienes le presenta a Blanca Ligia.

Momentos antes de la boda, Darío Gómez se entera que Blanca Ligia no quiere que él se dedique a la música y la enfrenta.

Darío Gómez habla con Blanca Ligia antes de su boda/Canal RCN

¿Cómo van Darío Gómez y Julio con su proceso musical?

Darío Gómez y Julio Gómez siguen ensayando, pero Blanca Ligia no puede ocultar su disgusto.

Cuerdita intenta promocionar el disco de Darío Gómez, pero tras la voz de Julio Gómez no logra convencer a sus socios para promocionarlo.

