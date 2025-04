El plan de Melissa Gate para ganarse La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia, el reality de convivencia favorito por millones de televidentes de todo el país y varios rincones del mundo, una vez más estuvo en el centro de la polémica, luego de que al interior de la competencia se llevara a cabo una controversial actividad que llevó a los participantes a decirse un par de verdades.

Melissa Gate reveló cuál es su estrategia para ganarse La casa de los famosos Colombia en medio de polémica dinámica

En medio de la dinámica ‘Escuchamos, pero no juzgamos’ que tuvo lugar en la tarde de este miércoles 16 de abril en la casa más famosa del país, los participantes tuvieron un espacio para hablar con la verdad y, sin filtro, expresar su posición respecto a varias situaciones que ocurren día a día en la competencia.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke reaccionó a regalo que La Liendra le dio a Emiro en La casa de los famosos, ¿se molestó?

Melissa Gate, una de las grandes favoritas de esta segunda temporada, fue una de las integrantes que no dudó en aprovechar dicha actividad para dejar clara cuál es su estrategia para lograr ganarse esta edición, pues si algo ha dejado claro la antioqueña durante estos meses es que la sinceridad es su principal herramienta de juego, así como su particular forma de ser.

“Mi estrategia es hacer que todos ustedes se aburran, y que uno a uno renuncie, y les hablen a las cámaras y les digan, me quiero ir, me quiero ir para mi casa”, dijo Melissa entre risas desatando diversas reacciones entre sus compañeros de juego.

Emiro Navarro aseguró que muchos tienen estrategia en La casa de los famosos Colombia

Por su parte, Emiro Navarro, otra de las figuras que más ha logrado ganarse el cariño de los televidentes con su carisma y espontaneidad, también expresó su punto de vista frente al mismo tema de las estrategias de juego, señalando sin titubeos que, muchos compañeros sí tienen definido un plan para ganarse el reality, sin embargo, esos mismos “se hacen los que no y dicen que no y no, y sí son”.

Artículos relacionados Epa Colombia Novia de Epa Colombia hizo reveladora confesión sobre su hija: "No ha visto a su mamá"

Por ahora, Gate, Navarro y los demás competidores que se mantienen al interior de la casa, continúan dando lo mejor de sí mismos cada semana, para así asegurar su permanencia en el reality.