El actor Gonzalo Escobar, más conocido como 'Coco', respondió a la masiva inquietud de miles de seguidores de La casa de los famosos Colombia tras su comportamiento en el reality.

Durante la gala de este domingo 9 de marzo el actor quedó eliminado de la casa más famosa de Colombia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público al estar en placa junto Mauricio Figueroa, la Abuela, la Toxi Costeña y el Negro Salas.

Tras haber abandonado la competencia, el actor estuvo como invitado en el 'After Show' junto a las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrío, donde ambas lo interrogaron sobre si él es misógino tras ser un interrogante masivo en redes sociales luego de los problemas que tuvo el actor con las mujeres en el programa.

Ante la pregunta, el actor aclaró que no lo es en lo absoluto y que ama a las mujeres, explicando que simplemente tuvo la mayoría de los inconvenientes con mujeres en el reality.

"No, para nada, no soy misógino. Respeto mucho a la mujer. Si esto me hubiese pasado con un hombre también voy directo al hombre, de hecho, he tenido mujeres que me han ayudado, han estado conmigo, no lo puedo ser, amo a las mujeres, pero hay temas en los que soy muy cuadriculado, que si no se le puede decir una cosa porque es mujer y porque van a venir todas estas cosas que están pasando, no, con respeto lo voy a hacer", dijo.