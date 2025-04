El actor Camilo Trujillo decidió nominar a Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia, dejándola en riesgo de ser eliminada.

Camilo Trujillo contaba con el poder de nominar a alguno de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia debido a que logró ganarse el liderazgo de la semana tras haber triunfado en la prueba el pasado lunes 7 de abril.

El Jefe decidió que los participantes nominaran por medio de la dinámica del teléfono en el que cada uno recibió una llamada y un mensaje diferente.

El actor decidió nominar a Lady Tabares, asegurando que sus opciones ya estaban en placa como lo eran Altafulla y la Toxi Costeña, con quienes ha tenido diferencias.

"La nomino a ella porque la verdad la vez pasada no pensé que me iba a poner un punto que me envió directico a placa y ahorita yo tengo que definir y por eso la mando a ella", le dijo.