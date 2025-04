La influenciadora Manelyk González no dudó en responderle a Yina Calderón luego de que la empresaria decidiera irse en su contra tras su llegada a La casa de los famosos Colombia debido a su intercambio con Melissa Gate de La casa de los famosos All-Stars.

El Jefe puso a los participantes a realizar el juego de las 'Etiquetas', donde debían calificar a sus compañeros según la palabra que les saliera.

A la mexicana le salió la palabra "Grosera", la cual no dudó en ponerle a Yina Calderón por su comportamiento hacia ella desde que llegó.

"Me tocó una súper fácil 'Grosera' y se lo voy a dar a mi BFF, aunque no lo acepte, que yo sé que lo va a terminar aceptando porque ella y yo somos una misma, yo sé que ella quiere ser mi amiga, pero todavía no ese el momento de lo que acepte, pero eso no te quita lo groserita", le dijo.

Recordemos que, Manelyk ingresó a La casa de los famosos Colombia durante la gala de este martes 8 de abril, donde Yina Calderón de inmediato expresó su molestia con su llegada.

Yina Calderón le respondió contradiciéndole lo que le dijo y hasta sacó a luz un comentario sobre su vida personal.

"Yo no quiero ser tu amiga, no te creas el centro del universo porque no todo gira alrededor tuyo y estás en Colombia, respeta, amiga tuya no, de pronto me bajas el novio y mejor no digo nada Colombia", dijo.