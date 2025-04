Peluche eligió la amistad y dejó fría a Norma

Antes de que Norma Nivia celebrara su cumpleaños en La casa de los famosos, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le propusieron un llamativo trato a Mateo Varela ‘Peluche’: debía elegir entre el amor y la amistad. Aunque la decisión no fue fácil, el influenciador optó por proteger a sus amigos en lugar de ofrecerle una cena romántica a su novia. Norma se enteró de lo sucedido el pasado jueves 3 de abril, y su reacción sorprendió a todos.

¿De qué se trataba la oferta que Mateo Varela recibió en La casa de los famosos Colombia?

Teniendo en cuenta que el cumpleaños de Norma Nivia se acercaba, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le ofrecieron a Peluche, líder de la semana, una cena romántica para celebrar este día especial a la actriz y quedar como todo un caballero, pero a cambio debía usar su beneficio de nominación para nominar a un Lavaplatos.

Sin embargo, tras analizaron por unos segundos, Mateo Varela decidió no tomar esta oportunidad alegando que no podía traicionar a su equipo por darle una cena a su novia, además, aseguró que ya tenía preparado un detalle en complicidad con Los Lavaplatos por lo que no veía necesario tomar este riesgo que lejos de ayudarlo, podría traerle problemas en el juego.



"No, no acepto. Porque es que yo también se lo puedo celebrar acá sin sushi, sin vino, pero le puedo dar de las bebidas de acá y ya le hice un detallito”, aseguró en su momento.

¿Cuál fue la reacción de Norma al enterarse que Peluche prefirió a Los Lavaplatos antes que a ella?

Durante la gala del pasado jueves 3 de abril, día del cumpleaños de Norma Nivia, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le revelaron a todos los participantes que Mateo Varela tuvo la oportunidad de darle a la actriz una celebración con todos los lujos posibles a cambio de nominar a un Lavaplatos, pero que prefirió la amistad antes que el amor.

¿Qué hizo Norma al enterarse que Peluche prefirió la amistad antes que su relación? (Foto Canal RCN).

Ante esto, lejos de molestarse, Norma Nivia lo miró con gran asombro y mencionó que había tomado una buena decisión. “Ay, no, escogió muy bien. Igual podemos celebrar allá afuera como yo quiero, no pasa nada, después de la final”.