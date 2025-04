Luego de permanecer dos meses fuera de la competencia, La Jesuu reingresó a La casa de los famosos Colombia por decisión de La Toxi Costeña. Aunque en un principio su llegada estuvo marcada por la calma y la emoción, una fuerte pelea con Yina Calderón se llevó la atención tanto de los televidentes como de los participantes, entre esos Norma Nivia, quien mostró una leve tranquilidad. ¡Te contamos por qué!

¿Qué dijo Norma Nivia sobre la pelea de Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia?

Tras el fuerte cruce entre La Jesuu y Yina Calderón, y con los ánimos ya más calmados, varios participantes, entre ellos Norma Nivia, se acercaron a la creadora de contenido caleña para saber cómo se sentía. La Jesuu dejó claro que no se sentía intimidada por Calderón y que no pensaba volver a caer en sus provocaciones. “Yina no me causa ninguna inseguridad. Que se atenga ella y que tenga miedo ella. Que se preocupe ella, yo no”, expresó.

¿Qué dijo Norma sobre la pelea entre Yina y La Jesuu? Su reacción sorprendió a muchos. (Foto Canal RCN).

Casi de inmediato, Norma Nivia intervino para manifestarle su alivio, ya que ahora, con La Jesuu como nueva contrincante de Yina, ella dejaría de ser blanco de sus comentarios. “Uy, bueno, me va a soltar”, dijo la actriz con humor.

Este inesperado comentario no solo sacó risas entre los presentes, sino que también dejó ver el alivio que sienten algunos participantes al ver cómo cambian las dinámicas dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué hay enemistad entre Norma Nivia y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que la enemistad entre Norma Nivia y Yina Calderón se vio marcada tras la más reciente función del cine en donde que la actriz quedó en evidencia con sus comentarios sobre el físico de la influenciadora.

A raíz de esto, Calderón comenzó a realizar comentarios en contra de la actriz y hasta criticar su forma de llevar su relación sentimental con Mateo Varela, asegurando que ella solo está usando al influenciador como estrategia para avanzar en la competencia de La casa de los famosos Colombia.