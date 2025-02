El Jefe de La casa de los famosos Colombia decidió sancionar a Yaya Muñoz en la noche del 17 de febrero por una broma pesada que le hizo a Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra.

Los famosos y televidentes se vieron sorprendidos durante la gala cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán expresaron que el Jefe de la competencia impondría una sanción.

Los presentadores dieron contexto de lo sucedido en donde expusieron que durante la jornada Yaya Muñoz habría hecho una broma pesada a La Liendra en donde al parecer intentó quitarle algunas prendas.

Ante lo sucedido, quisieron preguntarle a los señalados por su sentir, en especial a La Liendra, quien era la persona que habría podido sentirse vulnerado con la broma de Yaya.

Mauricio Gómez al ser indagado por su sentir tras la broma de Yaya Muñoz, no dudó en expresar que no se sintió mal o incómodo en ningún momento, ya que siempre lo tomó como una broma.

Yo me sentí en el juego, no me sentí mal, invadido o algo, de pronto se llegó a ver mal, pero era parte de la recocha que tenemos. No me sentí intimidado ni nada.