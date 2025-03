Reacción de Yana y Karina al ser nominadas por Sebastián

Sebastián Arias sigue dando de qué hablar en La casa de los famosos Colombia. Desde su llegada, ha destacado por diversas acciones, y esta vez no fue la excepción. El modelo respondió la llamada de El Jefe este martes 11 de marzo, obteniendo como recompensa la oportunidad de nominar a dos participantes y dejarlas en riesgo de eliminación. Las elegidas fueron Karina García y Yana Karpova, quienes no dudaron en reaccionar ante su decisión.

Yana Karpova y Karina García reaccionaron al ser nominadas por Sebastián

Luego de que el joven modelo decidiera que quienes debían ingresar a Placa eran Yana Karpova y Karina García, ambas participantes revelaron cómo tomaron la noticia. Por un lado, la influenciadora rusa aseguró que no lo tomaba personal y que se encontraba tranquila, mientras que Karina afirmó que esto ya lo veía venir.

Según comentó García, Sebastián nunca ha querido entablar una conversación con ella por lo que desconoce si realmente le cae mal o simplemente no es de su agrado. “Yo ya lo sabía, incluso le dije a todas mis amiguitas que tenía una predicción de que Sebastián me iba a nominar, porque desde que Sebastián llegó a la casa, yo le he intentado hablar en varias ocasiones y siento que me evita”, comentó.

La razón por la que Sebastián Arias nominó a Yana Karpova y Karina García en La casa de los famosos

Según comentó Sebastián, la razón por la que nominó a Yana Karpova y Karina García se debía a que durante los seis días que él llevaba dentro de la competencia no había logrado entablar una buena comunicación con ambas participantes, dejando claro que no era por ningún tipo de enemistad o estrategia.

“Mis razones en estos momentos son muy pocas, pero es el juego. Siento que son las personas con las que menos he tenido comunicación en la casa, se ha intentado, pero ha sido muy poca, la verdad”, comentó el modelo.



La decisión de Sebastián generó diversas reacciones entre los seguidores del programa, quienes debaten si su nominación fue justa o simplemente una jugada estratégica de su parte.