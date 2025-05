Los cantantes Altafulla y la Toxi Costeña estarían cerca de reconciliarse en La casa de los famosos Colombia luego de tener que cumplir un castigo juntos.

Ambos artistas habían creado una gran amistad en La casa de los famosos Colombia tras la llegada del barranquillero a la competencia semanas después de comenzarse el reality.

Sin embargo; terminaron distanciándose luego de que la Toxi Costeña decidiera alejarse de él tras la relación que empezó a conformar el cantante con la influenciadora Karina García, con quien ella ha tenido varias diferencias.

Debido a dicha situación, los dos dejaron de hablarse y no sostener más conversaciones dentro de la casa más famosa de Colombia.

La Toxi Costeña y Yina Calderón debían cumplir un castigo por parte del Jefe luego de haber perdido la prueba de 'Beneficio y Castigo' en la que debían usar disfraces de sumo y luchar en la terraza cada vez que sonara una alarma.

Si bien Yina Calderón asumió el reto, Altafulla tuvo que reemplazara, pues recomendación médica la empresaria no podía seguir realizando dicho castigo debido a los problemas de salud que tiene tras una peligrosa sustancia que inyectó años atrás en su cadera.

Tras dicho castigo, a Altafulla y la Toxi Costeña pudieron limar asperezas y volverse a hablar.

Los dos sostuvieron una conversación en el pasillo de la casa donde hablaron sobre los diferentes participantes del programa y en el que la artista le confesó quién le gustaba.

"Con Camilo me besé, pero no se dio, ahorita me gusta otra persona la verdad", le señaló.