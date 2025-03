El cantante Altafulla ya comenzó a marcar su juego en La casa de los famosos Colombia al posicionarse contra el actor Camilo Trujillo.

El actor Camilo Trujillo estaba nominado junto a Yina Calderón, la Liendra, Mateo Varela, El Flaco Solórzano, Camilo Trujillo, Lady Tabares y el Negro Salas, donde este último quedó eliminado de la competencia.

En el posicionamiento que se llevó a cabo durante la gala de eliminación, el artista Altafulla decidió posicionarse al actor Camilo Trujillo y dejarle en claro lo que piensa de él.

"Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque no te descifro, siento que me tienes confundido hasta el niño (Emiro), ya llevas dos meses acá y siento que no te la vacilas, siento que se la vacila más un partido de ajedrez por radio y ya de pronto es momento que te vayas para la casa cambies un bombillo o laves los platos", le dijo.