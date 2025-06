Altafulla tuvo una sincera conversación con La Jesuu y reconoció que se siente muy agotado por la actitud que han asumido sus compañeros hacia él en La casa de los famosos Colombia.

Tras la reciente prueba de salvación, salieron a relucir las diferencias entre el barranquillero y Emiro, Melissa y Mateo. De hecho, Melissa llegó a decirle a Mateo que no tenía que cocinarle más al participante costeño.

Posteriormente, hubo una disculpa de Mateo hacia Altafulla, lo que no quiere decir que todas las diferencias estén arregladas; al parecer, sería lo contrario y así lo expresó Andrés en una charla con La Jesuu.

El cantante se desahogó con la caleña y manifestó que hay actitudes de sus compañeros que, definitivamente, lo tienen muy cansado y lleno de frustración.

El barranquillero destacó que, pese a la tensión, siempre ha procurado mantener la calma y evitar las confrontaciones, además, ha querido evitar que los problemas crezcan, sin embargo, considera que eso no pasa con los demás habitantes.

Yo siento que su nivel de conciencia no les da para entenderlo. No me gusta confrontar con personas con las que sé que no se va a llegar a ningún punto. No estoy para perder el tiempo diciéndole a personas cosas que en algún momento ya les dije… ¿cuántas veces no hablé con La Toxi, con Emiro, con Melissa…?