El cantante Altafulla respondió una repetitiva pregunta sobre su estrategia en La casa de los famosos Colombia durante el debate de los semifinalistas.

Los participantes del top 5: Altafulla, Melissa Gate, la Toxi Costeña, la Jesuu y Emiro Navarro, se le midieron el gran debate de La casa de los famosos Colombia, donde debían dar a conocer por qué deben apoyarlos y ganarse La casa de los famosos Colombia.

En medio de la dinámica, los semifinalistas debían responder preguntas realizadas por el público, donde una de ellas fue ejecutada para el cantante.

Un seguidor le preguntó si es verdad que la influenciadora Karina García le recomendó hacerse la víctima para tener más impacto en el público, a lo que él señaló que no fue así.

"Para nada, jamás Karina me hizo esa recomendación y de las cosas que más siempre conversamos era de lo fuerte que había sido en su estancia por aquí en La casa de los famosos Colombia y cómo lo asumía (....) nunca he sido la víctima simplemente he sido fuerte y he hablado cuando me han preguntado algo; solo con lanzar un juicio la gente es la que se victimiza", dijo.